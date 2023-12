Coca-Cola guida la Mtikitiki in Italia, un'esperienza unica

Phillipine Mtikitiki è stata nominata Vice Presidente e Direttore Generale di The Coca-Cola Company per Italia e Albania. Con 25 anni di esperienza all'interno dell'azienda, dal 2019 ricopriva il ruolo di VP e Direttore Generale per le regioni dell'Africa Orientale e Centrale, occupandosi della presenza di Coca‑Cola in 12 paesi, concentrandosi sulla crescita del business e su partnership significative in chiave di sostenibilità sociale e ambientale. Con una forte attenzione ai progetti a supporto dell'empowerment femminile e della valorizzazione dei talenti, è stata nominata due volte, nel 2022 e nel 2023, nella lista di Break the ceiling touch the sky tra le Africa's most inspirational women in leadership, a sostegno dell'organizzazione House of Rose Professional, che aiuta l'organizzazione a costruire progetti di business e di leadership con un focus sulla Diversity & Inclusion.