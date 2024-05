Cipollone, 'il 6 giugno mi aspetto prima mossa taglio dei tassi'

"Considerati gli attuali dati dell'inflazione nella prossima riunione della Bce mi aspetto una prima mossa per ridurre i tassi. Non credo di svelare nessun segreto perchè è una convinzione diffusa. I dati recenti vanno in questa direzione e rafforzano la nostra certezza nel fatto che potremo ridurre l'orientamento restrittivo della nostra politica monetaria". Lo ha detto il membro dell'executive board della Bce, Piero Cipollone, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.