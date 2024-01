Cina, declino demografico nel 2023 per il secondo anno consecutivo La popolazione cinese si è contratta per il secondo anno consecutivo a causa del ritorno del Covid-19 e delle difficoltà economiche. La popolazione si è ridotta di oltre due milioni di persone, raggiungendo 1,409 miliardi, il livello più basso dal 'Grande balzo in avanti' degli anni '60.