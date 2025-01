Christine Lagarde: Tagli dei tassi Bce dipenderanno dai dati, mosse graduali previste

"Il ritmo dei tagli dei tassi dipenderà dai dati ma movimenti graduali sono quelli che al momento mi vengono in mente". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista alla Cnbc a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos.

Lagarde ha aggiunto di non credere che la Bce sia in ritardo sui tempi. "Al momento siamo ben posizionati per raggiungere il nostro target in modo sostenibile" nel corso del 2025.

Alla domanda se sia possibile un taglio di 50 punti base, Lagarde ha spiegato che non c'è riluttanza a considerare un taglio più grande dei 25 punti ma "siamo partiti presto e con mosse graduali" e l'idea è di continuare su questa strada anche se la Bce è pronta a fare quello che è necessario se ce ne fosse bisogno.