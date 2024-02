Cgil e Uil, adesioni all'80% tra gli edili in Lombardia

Adesioni all'80% tra gli edili e al 90% tra i metalmeccanici in Lombardia in occasione dello sciopero nazionale di due ore indetto dopo la tragedia al cantiere Esselunga di Firenze di lunedì scorso. E' quanto annunciano i sindacati sottolineando che si sono verificati picchi del 100% in aziende come Gkn, Lobo, Hyster-Yale e Alfa. Cgil e Uil e le rispettive categorie parlano di "partecipazione alta anche a presidi e iniziative territoriali, che si sono tenute sotto le prefetture delle città lombarde, con rivendicazioni anche in forma di flash mob, volantinaggi e assemblee".