Cementir: nel primo trimestre utile ante imposte a 58,7 milioni

Cementir Holding (gruppo Caltagirone) chiude il primo trimestre 2024 con "risultati in linea con le aspettative", evidenzia l'azienda che conferma la guidance per l'anno in corso. Nei primi tre mesi dell'anno il risultato ante imposte è pari a 58,7 milioni, -8,2% rispetto ai 63,9 milioni nel primo trimestre 2023. Il risultato ante imposte 'non-Gaap' è pari a 64,1 milioni di Euro (-6,2%) I volumi sono in crescita sul primo trimestre 2023: cemento +2,3%, calcestruzzo +3,7%, aggregati +8,9%. Con ricavi a 368,3 milioni, -11,2%; i ricavi 'non Gaap' sono pari a 367,1 milioni, -11,3% -18,1% per il margine operativo lordo a 66,5 milioni (-19% a 69,3 milioni 'non-Gaap'. "I risultati del primo trimestre 2024 - commenta il presidente e a.d. Francesco Caltagirone Jr - sono in linea con le nostre aspettative, con volumi di vendita in crescita ma ricavi e margine operativo lordo in diminuzione, rispetto al primo trimestre del 2023. L'ottima performance della Turchia, sulla quale ha pesato la svalutazione del cambio contro Euro, non è stata sufficiente a compensare la contrazione del risultato del Nordic & Baltic. Il mercato residenziale ancora debole a causa delle condizioni monetarie restrittive, le avverse condizioni atmosferiche ed il minor numero di giorni lavorativi hanno contribuito alla riduzione dei risultati".