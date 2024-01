Ceduto ex stabilimento dove Olivetti produceva la Lettera 22

È stato venduto l'ex stabilimento Olivetti di Agliè, nel Torinese, noto in tutto il mondo per la produzione della macchina da scrivere "Lettera 22". A darne notizia il Consorzio insediamenti produttivi che, a fine dicembre, ha ceduto la parte di comprensorio di sua proprietà alla società Immobiliare Besa, storica proprietaria della cartiera di Parella e sito operativo della Osai Spa, "che completerà il ciclo di attività necessarie a creare nuove opportunità insediative per il recupero totale del sito". L'ex Olivetti di Agliè ha chiuso nel 2008: al momento sono in corso opere di bonifica del sito che si concluderanno nei prossimi due anni.