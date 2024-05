Cdp Venture Capital Sgr lancia il secondo fondo di fondi che investe in gestori di Venture Capital nazionali, "per contribuire a consolidare l'infrastruttura finanziaria del mercato italiano del Venture Capital". E' quanto si legge in una nota secondo cui Fof VentureItaly II, con target di raccolta di 500 milioni di euro e dimensione massima fissata a 700 milioni, "focalizzerà la propria azione su fondi dedicati all'investimento in imprese a elevato tasso di innovazione in tutti i settori tecnologici, inclusi quelli di interesse strategico nazionale come, a titolo di esempio, transizione energetica, aerospazio, salute e agritech"- Il primo closing è stato sottoscritto dagli anchor investor Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un importo di 375 milioni, attraverso il fondo istituito tramite decreto interministeriale del 26 luglio 2022 che disciplina le modalità di investimento delle risorse stanziate del decreto-legge 121 del 2021 in materia di sostegno al venture capital, e da Cdp Equity per ulteriori 100 milioni, per una raccolta totale di 475 milioni. "In questo settore, l'intervento di CDP Venture Capital ha generato finora un processo virtuoso sul mercato, con FOF VenturItaly creando addizionalità tra risorse pubbliche e private a disposizione dei gestori nazionali e allo stesso modo stimolando anche l'intervento di operatori esteri al fianco degli italiani nel finanziamento di aziende tech, attraverso l'azione del FoF Internazionale.", commenta Agostino Scornajenchi, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital, "In continuità con questa strategia abbiamo orientato parte degli obiettivi del Piano Industriale 2024-2028, allocando 3,3 miliardi di euro su investimenti di tipo "indiretto", a supporto di fondi di venture capital di terzi generati dalla nascita di nuovi operatori del Venture Capital e di sostegno agli esistenti".