Cda Essilux sceglie la continuità, verso conferma Milleri

Il Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica ha approvato e presentato la 'sua' lista per il rinnovo dello stesso board, che sarà eletto nella prossima assemblea a Parigi del 30 aprile: il Cda ha scelto la strada della continuità rispetto all'attuale assetto, che vede Francesco Milleri in qualità di presidente e amministratore delegato e Paul du Saillant vice amministratore delegato. Confermati tutti i componenti, quindi nella lista figurano anche Romolo Bardin, amministratore delegato di Delfin, e Mario Notari, quest'ultimo cooptato nel consiglio dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio nel 2022. "Sono felice dell'eccellente lavoro svolto dal nostro Consiglio di amministrazione negli ultimi tre anni: i nostri amministratori, con la loro esperienza internazionale e le loro qualità personali e professionali, hanno portato grande valore a EssilorLuxottica", commenta Milleri. Il Cda ha anche proposto di attuare un progressivo scaglionamento della durata dei mandati e come membri del board per un mandato triennale sono proposti, nell'ordine, Francesco Milleri, Paul du Saillant, Jean-Luc Biamonti e Marie-Christine Coisne-Roquette. Per un mandato biennale proposti Romolo Bardin, José Gonzalo, Virginie Mercier-Pitre, Mario Notari, Swati Piramal, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens e Andrea Zappia.