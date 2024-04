Casinò Sanremo delibera aumento capitale da 5 a 12 milioni

L'assemblea dei soci del Casinò di Sanremo ha approvato oggi il bilancio d'esercizio 2023, chiuso con un utile netto di 11,5 milioni mentre il Comune di Sanremo, socio unico, rappresentato dal sindaco Alberto Biancheri, accogliendo la proposta del cda, ha deliberato un aumento del capitale sociale da 5 milioni a 12 milioni con l'utilizzo delle riserve disponibili. "E' un risultato importante - ha detto il sindaco - frutto di un percorso di crescita e di scelte strategiche compiute in questi anni dall'amministrazione e dai consigli di amministrazione che si sono succeduti nel tempo". Il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo ha aggiunto: "Nel corso dell'esercizio 2023 il Casinò ha fatto registrare brillanti performance in termini di introiti lordi dei giochi; gli introiti dei giochi fisici hanno raggiunto 52,7 milioni. La produzione ha quindi non solo ampiamente superato i livelli pre-pandemia, ma anche ottenuto il risultato più elevato degli ultimi dodici anni". Il cda ha così proposto una destinazione dell'utile dell'esercizio volta a rafforzare la struttura patrimoniale della società e a consentire a quest'ultima di adottare, in futuro, le iniziative ritenute più adeguate per consolidarne la posizione sui mercati.