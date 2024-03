Cartelle a rate, minor gettito per 2,5 miliardi in 12 anni

Un minor gettito per 2,55 miliardi in dodici anni. E' l'effetto che avrà - secondo quanto si legge nella relazione tecnica - l'allungamento dei piani di rateizzazione per i debiti fiscali previsto dal nuovo decreto legislativo sulla riscossione approvato in via preliminare lunedì dal consiglio dei ministri. L'impatto sarà di -40,4 milioni nel 2025 per poi salire progressivamente fino al picco di -411 milioni nel 2030. A quel punto poi l'impatto inizierà a ridursi, fino ad azzerarsi nel 2037.