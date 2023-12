Calderone, salario minimo, un iter diverso dalla bocciatura

Il Governo non boccia la proposta delle opposizioni sul salario minimo, ma individua un percorso diverso. Per noi è una questione di salario dignitoso che non si limiti alla definizione di un numero, ma che tenga conto della dignità della contrattazione collettiva e dei livelli di copertura delle tutele complessive da garantire ai lavoratori. Lo ha affermato la Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, interpellata a margine della cerimonia delle Stelle al merito del lavoro al Quirinale.