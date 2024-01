Cala il fatturato dell'industria, a novembre -1%, -3,4% anno

Cala il fatturato dell'industria a novembre. L'Istat stima una diminuzione dell'1%, al netto dei fattori stagionali, risultato di una dinamica negativa su entrambi i mercati, -0,1% sul quello interno e -2,7% su quello estero. Corretto per gli effetti di calendario il fatturato totale scende su base annua del 3,4%, registrando flessioni della stessa intensità sul mercato interno e sul mercato estero. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indicatore generale è in diminuzione per l'ottavo mese consecutivo.