Brunello Cucinelli, i ricavi salgono a 920 milioni in 9 mesi

Nei nove mesi Brunello Cucinelli ha registrato ricavi pari a 920,2 milioni, in crescita del 12,4% a cambi correnti (+12,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2023. I risultati sono definiti ottimi e ben bilanciati sia nei mercati occidentali, con le Americhe in aumento del +17,6% e l'Europa del +8%, sia nei mercati orientali, con un incremento del +12,2% in Asia. Le vendite nel mercato cinese si dimostrano sempre di grande qualità, con risultati in crescita anche nel terzo trimestre, si legge in una nota. C'è stata una crescita dei ricavi in entrambi i canali di vendita, con crescite del +13,3% nel canale retail e del +11,0% nel canale wholesale. "La qualità dei risultati realizzati nei primi nove mesi dell'anno e l'ottimo andamento delle vendite delle collezioni Uomo-Donna Autunno-Inverno 2024, permettono al gruppo della moda di confermare pienamente progetto di crescita del fatturato intorno al 10% e un profitto sano ed equilibrato per l'intero 2024", segnala Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo del marchio del cashmere.