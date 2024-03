Brembo chiude il 2023 con ricavi che sfiorano i 4 miliardi

Brembo chiude il 2023 con ricavi poco sotto i 4 miliardi di euro (3,85 miliardi), con una crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente. L'utile netto sale a 305 milioni, in aumento del 4,2% rispetto al 2022. Brembo archivia un 2023 che "conferma il trend di crescita dell'azienda", spiega il presidente esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi. Il Cda ha convocato l'assemblea degli azionisti per il 23 aprile. Tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e la proposta di un dividendo di 0,30 euro per azione.