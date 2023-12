Bozze dichiarazioni Fisco 2024, pronte per l'invio

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le bozze dei Modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nelle dichiarazioni da presentare l'anno prossimo. Per i Modelli 730 e Redditi Persone Fisiche, le dichiarazioni per l'anno d'imposta 2023 presentano diverse novità, tra cui la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell'ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I Modelli recepiscono inoltre le novità relative agli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus, alla disciplina di tassazione delle "cripto-attività", quelle riguardanti il regime forfetario, la disciplina del concordato preventivo biennale e il nuovo regime della tassa piatta incrementale (cd. Flat Tax Incrementale).