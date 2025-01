Borse europee in rialzo in attesa dell'indice Zew e inflazione USA, Parigi guida

Borse europee positive in attesa dell'indice Zew che misura la fiducia economica in Germania. Positivi i future Usa alla vigilia dell'inflazione americana, mentre gli investitori scommettono su una politica graduale dei dazi da parte dell'amministrazione Trump. La migliore è Parigi (+0,9%), seguita da Milano (+0,7%), Francoforte (+0,58%), Madrid (+0,5%) e Londra (+0,1%), che gira in positivo dopo un avvio in lieve calo.

Si assesta a 118,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,2 punti al 3,79% e quello tedesco in rialzo di 0,2 punti al 2,61%. Sul fronte delle materie prime gira al rialzo il greggio (Wto +0,11% a 78,92 dollari al barile) e si mantiene in calo il gas naturale (-0,82% a 47,87 euro al MWh). Debole l'oro (-0,42% a 2.668,29 dollari l'oncia) insieme al dollaro, che passa di mano a 0,97 euro, salendo però a 0,82 sterline.

Rimbalzano i produttori di semiconduttori Asm (+1,7%), Asml (+1,56%) ed Stm (+1,22%) deboli nella vigilia. Positivi gli automobilistici Renault (+2,34%), dopo l'accordo con Autostrade per l'Italia per l'acquisto di una quota delle colonnine autostradali di Free to X da parte della controllata Mobilize. Bene anche Stellantis (+1,4%), favorita dal nuovo prezzo obiettivo di Mediobanca, Volkswagen (+1,3%) e Mercedes (+1,05%).

Occhi puntati sulle banche, da Santander (+2,5%) a Popolare Sondrio (+2,4%), promossa dagli analisti di Mediobanca. In luce anche Credit Agricole (+2,15%) e Intesa (+2,22%), più caute invece Unicredit (+1,2%), Banco Bpm (+1%) e Bper (+0,82%), negativa invece Mps (-0,34%). Migliora Tim (+1,3%) dopo il rigetto da parte del Tribunale di Milano del ricorso di Vivendi (+0,55%) sulla cessione della rete.