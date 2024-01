Borse europee in crescita trainate da settori lusso e bancario, Milano avanza dello 0,7%

Le borse europee hanno chiuso in positivo nonostante gli indici statunitensi contrastati a seguito dei dati macroeconomici, che sono risultati solo parzialmente migliori delle aspettative. Parigi ha registrato un aumento dell'1,04%, Milano dello 0,7%, Francoforte dello 0,65%, Londra dello 0,2% e Madrid dello 0,1%. Il differenziale tra i titoli di stato italiani (Btp) e quelli decennali tedeschi (Bund) è salito a 157 punti, con il rendimento annuo italiano in calo dello 0,6% al 3,9% e quello tedesco in crescita del 3,2% al 2,33%. Il prezzo del petrolio (Wti) è in aumento (+1,12% a 73,37 dollari al barile) a seguito della diminuzione delle scorte settimanali negli Stati Uniti, mentre il prezzo del gas (+1,36% a 28,09 euro al MWh) è sostenuto dalle previsioni sugli stoccaggi per l'inverno prossimo, nonostante le tensioni nel Mar Rosso. I titoli del settore del lusso sono in evidenza dopo i risultati trimestrali di Richemont (+10,77%), che hanno spinto anche Lvmh (+2,43%), Moncler (+0,94%) e Cucinelli (+0,71%). Le banche sono al centro dell'attenzione a causa delle ipotesi di risiko. La Popolare di Sondrio (+3%) è il tema del giorno, con la smentita degli acquisti da parte di Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit (+2,63%). Bper (+3,9%) sta registrando un aumento, condividendo il socio Unipol (+0,04%) con la Popolare di Sondrio, mentre Banco Bpm (+1,5%) e Intesa (+0,95%) sono più caute. Mps (+0,06%) è invece in calo. Nel resto d'Europa, Commerzbank (+2,59%), oggetto di ipotesi di aggregazioni, Sabadell (+2,5%) e SocGen (+1,33%) sono in aumento.