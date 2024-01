Borse asiatiche prudenti con Tokyo, attenzione alle banche centrali

Le borse dell'Asia e del Pacifico si mostrano prevalentemente caute, con Tokyo che registra un calo dello 0,03%, a seguito dei solidi dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che hanno messo in dubbio la possibilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a marzo. Tuttavia, Hong Kong (+0,95%) e gli indici cinesi (Shanghai +0,43%, Shenzhen +0,22%) mantengono una performance positiva, nonostante siano stati i mercati azionari con le peggiori performance all'inizio dell'anno. L'obiettivo è quello di invertire il declino nel settore immobiliare e le persistenti pressioni deflazionistiche. L'indice Composite di Shanghai è sceso al di sotto dei 2.800 punti, ai minimi dal 2020, ma ha poi registrato un recupero, poiché le autorità hanno segnalato che eviteranno di adottare importanti stimoli per rilanciare la crescita. Altri mercati come Seul segnano un aumento dello 0,87%, mentre Sydney registra una diminuzione dello 0,63%. I future sull'Europa sono misti, mentre quelli su Wall Street sono negativi. Tra le notizie macroeconomiche, si attendono le minute della riunione della Banca Centrale Europea di dicembre.