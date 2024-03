Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,38%)

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo, dopo la chiusura mista del mercato azionario statunitense e il ritracciamento della tecnologia, mentre gli investitori attendono ulteriori segnali dalle tradizionali contrattazioni sindacali di primavera in Giappone su possibili aumenti salariali. In avvio di seduta l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,38% a quota 38.550,48, con una perdita di 145 punti. Sul fronte valutario lo yen si mantiene debole sul dollaro a 147,60 e sull'euro a 161,60.