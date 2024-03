Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,12%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, in previsione della conclusione dell'anno fiscale in Giappone (il 31 marzo) e dell'assegnazione dei dividendi da parte degli investitori. In apertura l'indice Nikkei cede l'1,12% a quota 40.307,87, con una perdita di 454 punti, nonostante il record di ieri sera a Wall Street. Gi avvertimenti delle autorità monetarie giapponesi sull'eccessiva volatilità dello yen fanno riprendere vigore alla divisa nipponica sul dollaro, a 151,30, e sull'euro, a un 163,50.