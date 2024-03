Borsa: Nikkei aggiorna il suo record, sfonda quota 40mila punti

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna dell'ottimismo aggiornando il suo record e superando per la prima volta la soglia dei 40mila punti, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,82% a quota 40.239,69, con un guadagno di 328 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro poco sopra a un livello di 150 e sull'euro a 162,70.