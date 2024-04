Borsa: Milano tonica a +1,15% con Nexi e Tim di slancio

La Borsa di Milano sempre più in testa ai listini europei. Il Ftse Mib consolida i 34mila punti e sale dell'1,15%. Lo spread è poco mosso. Il differenziale tra Btp e Bund oscilla sui 135 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,83 per cento. Di slancio Nexi (+4,4%) con Equita che l'ha recentemente confermata buy in vista dei conti. Tim conferma il buon passo (+3,5%) nel giorno dell'assemblea per il nuovo cda con l'ad Labriola verso la conferma. In recupero anche Saipem che cambia registro e sale dell'1,8% con la conferma da parte dell'ad dell'impegno alla cedola nel 2025. Tra gli altri bene Recordati (+2,45%), Banco Bpm (+2,21%), Azimut (+1,65%), Ferrari (+1,59%). Fuori dal paniere principale lente su Ivs che strappa a +10,5% ed è a 71,2 euro, molto vicino ai 7,15 euro dell'opa di Lavazza.