Borsa: Milano tiene con l'Europa in attesa della Bce, bene Iveco

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,2% e Iveco in crescita del 6% prima di essere fermata in asta di volatilità dopo le ricostruzioni di stampa su una possibile offerta di Leonardo (+2%) per i veicoli militari. Tra gli altri titoli principali, Fineco sale del 2,6% dopo i dati della raccolta di maggio, piatta Tim, in calo oltre l'1% Poste e Mediobanca. Spread calmo a quota 129 punti base in attesa del taglio dei tassi da parte della Bce e soprattutto delle possibili indicazioni sul trend futuro, con l'euro cauto a quota 1,088 contro il dollaro. In lieve aumento le Borse principali dell'area euro, con Francoforte migliore in crescita dello 0,8%. Piatta Londra.