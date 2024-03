Borsa: Milano tiene con l'Europa, bene Tim in attesa del piano

I mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata in cauto rialzo in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell davanti al Congresso Usa, che potrebbe fornire segnali concreti sulla politica del taglio dei tassi. La Borsa migliore è quella di Madrid che cresce di circa un punto percentuale con Endesa che sale del 3%, seguita da Milano e Amsterdam in rialzo dello 0,5%. Positiva dello 0,3% Londra, mentre Parigi e Francoforte sono piatte. Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni scende a 136 punti base correggendo i minimi dall'inizio del 2022, mentre l'euro tiene senza fatica quota 1,08 sul dollaro. Tra le materie prime il petrolio sale dell'1% a 79 dollari al barile, mentre il gas cresce di circa due punti percentuali a 28 euro al Megawattora. In questo contesto in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione resta Tim, che sale del 2,5% nel giorno del piano con la strategia al 2026. Bene anche Fineco (+2,3%) dopo i dati della raccolta di febbraio, con Mediobanca in rialzo dell'1,7%. Pirelli ondeggia attorno alla parità subito dopo i conti, mentre Cucinelli cede l'1,6%. Nel paniere a minore capitalizzazione la Juventus frena la corsa del mattino ma sale comunque del 3%, con Fincantieri che cresce del 6% a 0,5 euro dopo le ricostruzioni di stampa di una trattativa con Leonardo (+0,7%) per rilevare le attività di difesa sottomarina di Wass.