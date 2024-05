Borsa: Milano sale con le banche, Mps +2%

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue positiva, con i listini europei che restano contrastati. Piazza Affari è sostenuta dalle banche con Mps che guadagna il 2%. Lo spread tra Btp e Bund sale a 130 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,85%. Tra gli altri istituti di credito sono in rialzo Bper (+1,9%), Intesa (+1,8%), con l'avvio del programma di buyback, Banco Bpm (+1,2%) e Popolare di Sondrio (+0,7%). Sale Stm (+0,7%), con il settore europeo dei semiconduttori che brinda ai risultati positivi di Nvidia. Bene anche le auto dove Iveco guadagna lo 0,4% e Stellantis lo 0,3%. Ne listino principale scivola Prysmian (-2%). In flessione anche Ferrari (-1%) e Recordati (-0,8%). Tra i titoli a minor capitalizzazione scatto per DoValue (+8%), con le indiscrezioni sull'accordo con un pool di banche per circa 450 milioni di euro di linee di credito. Un passo fondamentale per la combinazione con Gardant che è controllata dal fondo Elliott. Corre De Longhi (+2%), non i nuovi obiettivi al 2026.