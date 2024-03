Borsa: Milano sale 1,08% e sfiora i 33.000 punti, corre Saipem

La Borsa di Milano è maglia rosa in Europa e l'indice Ftse Mib sfiora i 33.000 punti (+1,08% a 32.934) sui livelli di giugno 2008 grazie a Saipem (+8,36%), che beneficia ancora dei dei conti 2023 e delle previsioni. Acquisti anche su Iveco (+5,18%). I risultati aiutano Poste (+4,11%) e Leonardo (+2,46%). Spiccano inoltre Stm (+3,69%) in una buona giornata per i tecnologici e Pirelli (+3,3%) in vista dell'aggiornamento del piano. In fondo al paniere principale scivola invece Diasorin (-0,96%). Deboli anche a2a (-0,6%) e Mediolanum (-0,2%).