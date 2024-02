Borsa: Milano ritocca i massimi con Saipem, Stm e Campari

Seduta positiva per Piazza Affari, che chiude in rialzo dello 0,46% e ritocca i massimi dal 2008, con il Ftse che si attesta a 32.706 punti. A sostenere il listino sono state Saipem (+4,3%), Stm (+4,1%) e Campari (+2,9%), premiata in scia ai conti del trimestre. Bene anche il lusso con Cucinelli e Moncler (+1,6% entrambe), l'energia e le utilities con Erg (+2,2%), Enel (+1,1%), Italgas (+1%) ed Eni (+0,9%), in una seduta positiva per il prezzo del petrolio e del gas. In luce Poste (+1,4%) e Ferrari (+1,25%) mentre dall'altra parte del listino arrivano le prese di beneficio su Leonardo (-2,3%) e sulle banche, con in testa Banco Bpm (-1,6%) e Bper (-1,3%). Deboli Recordati (-1,3%), Banca Generali (-1,2%), Generali (-1%) e Mediobanca (-0,8%). Fuori dal Ftse Mib in luce Fiera Milano (+6,8%), promossa dagli analisti di Piazzetta Cuccia, mentre crolla Igd (-16,8%) in scia ai risultati, che hanno visto la struttura patrimoniale impattata dai tassi di interesse.