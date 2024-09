Borsa: Milano riduce il calo allo 0,8%, male Stm e Moncler

Primi scambi in rosso per Piazza Affari, che riduce comunque le perdite segnate in avvio di seduta, quando l'indice principale del listino è arrivato a cedere l'1,4%. Il Ftse Mib arretra dello 0,8%, appesantito dalle vendite che colpiscono Stm (-1,8%), penalizzata dal crollo di Nvidia e dei tecnologici, Moncler (-1,7%), Cucinelli (-1,4%), Stellantis (-1,4%) e Prysmian (-1,4%). Deboli anche i bancari e il risparmio gestito con Azimut (-1,4%), Fineco (-1,2%), Mps (-1,1%) e Bper (-1%). Tengono Saipem (+0,7%), dopo il crollo della vigilia, e Tim (+0,2%), mentre limitano i danni le utilities con Hera (+0,1%), Terna (+0,03%) e Snam (-0,04%).