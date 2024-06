Borsa: Milano prosegue positiva, in luce Stm e Poste

La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Stm e Poste (+2,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 129 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,94%. Nel listino principale mostra i muscoli Leonardo (+1,8%). In ordine sparso le banche. In rialzo Unicredit (+1%), Intesa (+0,7%), Popolare Sondrio (+0,3%) e Bper (+0,2%), mentre sono in rosso Fineco (-0,5%) e Mps (-0,2%). Seduta positiva con le banche con Stellantis che guadagna l'1,2% e Iveco l'1,1%. Bene anche Tim (+0,3%), dopo il forte calo della vigilia e la Ue che autorizza la vendita della rete a Kkr. In calo Amplifon (-0,9%). Debole anche Saipem, Inwit e Ferrari (-0,2%). Tra i titoli a minor capitalizzazione non fa prezzo Alkemy, dopo l'Opa lanciata da Retex, società controllata da Fsi sgr, a 12 euro per azione.