Borsa: Milano prosegue positiva (+1,1%), in volo Tenaris e Banco

Prosegue positiva Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,1% a 32.369 punti. In calo a 147 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,2 punti al 3,88% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,41%. Brilla Tenaris (+6,86%) dopo i conti. Seguono Banco Bpm (+4,34%), Stellantis (+3,29%), che ha toccato un nuovo record salendo anche del 4%, Amplifon (+3,15%), Ferrari (+3,01%) ed Stm (+2,98%), favorita dalla corsa di Nvidia (+15,33% al Nasdaq) per effetto della trimestrale e degli investimenti annunciati. Acquisti anche su Mps (+2,56%) e Saipem (+1,05%). Cauta Tim (+0,14%), deboli invece i gestori di rete Italgas (-1,83%), Terna (-1,64%) e Snam (-1,03%). Giù anche A2a (-0,43%), Iveco (-0,41%) ed Eni (-0,38%), penalizzata dal calo del greggio in vista delle scorte settimanali Usa. Contrastate Intesa (+0,57%), Mediobanca (-0,24%) e Unicredit (-0,15%).