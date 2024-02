Borsa: Milano positiva, volano Stellantis e Prysmian

La Borsa di Milano (+0,7%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari volano Stellantis (+4%), dopo i conti record del 2023, e Prysmian (+4,4%), dopo l'acquisizione di tre contratti per complessivi 5 miliardi di euro. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 149 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,8%. Acquisti per il settore del lusso con Moncler che guadagna il 3% e Cucinelli l'1,8%. In luce Diasorin (+2,1%), Campari (+1,6%) e Stm (+1,5%). Procedono in ordine sparso le banche. In rialzo Mps (+1%) e Bper (+0,3%) mentre sono negative Banco Bpm (-0,7%), con l'uscita della Fondazione Crt, e Unicredit (-0,2%). Poco mossa Intesa (-0,04%). Scattano le prese di profitto per Interpump (-1,1%), dopo la performance brillante della vigilia con i risultati dell'anno scorso. Deboli anche le utility con Enel (-0,1%), Erg e Hera (-0,2%). Poco mossa Tim (+0,07%), dopo i preliminari dell'anno con una performance in crescita.