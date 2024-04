Borsa: Milano positiva con le banche, corre Fineco

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con il clima di incertezza sul taglio dei tassi d'interesse. Lo spread tra Btp e Bund sale a 145 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,85%. Tra gli istituti di credito corre Fineco (+5%), dopo un report di Jp Morgan che alza la raccomandazione a a overweight con il target price a 16,30 euro, con un aumento del 20% rispetto all'ultima quotazione. In rialzo anche Banco Bpm (+1,4%), con Moody's che conferma i rating e le valutazioni, Unicredit (+1,3%), Popolare Sondrio (+1,1%), Bper (+1%) e Intesa (+0,8%). Positiva Tim (+0,3%), alle prese con i contrasti sulle frequenze con Elon Musk e le vicende della Rete. Seduta positiva per Azimut (+0,5%) che cede l'intera quota in Kennedy Lewis a Petershill. In ordine sparso l'energia dove è fiacca Eni (-0,03%), in calo Saipem (-0,7%), mentre sale Tenaris (+1,2%). In fondo al listino principale Hera (-1,7%). Male anche A2a (-0,9%) e Erg (-0,3%). Vendite per Ferrari (-1,4%) e Stellantis (-1,3%).