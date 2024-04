Borsa: Milano peggiora a -1,5% con Stellantis a -9,9%

La Borsa di Milano nel finale di seduta si appesantisce ulteriormente con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,5% a 33.815 punti. A pesare più di tutti è Stellantis che cede il 9,9% dopo un primo trimestre deludente, in un clima di sfiducia per il settore auto in Europa a cui contribuiscono anche i risultati in calo di Mercedes e Volkswagen. Male poi Iveco (-2,75%), Saipem (-2,12%), Tim (-2%). Tiene sempre il credito con Bper in prima fila (+1,66%), seguita da Fineco (+1,47%) e Fineco (+1,4%). Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 132 punti con il rendimento del decennale italiano che sale di 6 punti base al 3,91%.