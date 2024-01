Borsa, Milano parte incerta, Ftse Mib -0,01%

La Borsa di Milano apre la sua seduta poco variata. L'indice Ftse Mib si trova leggermente sotto la parità (-0,01% a quota 30.521) e oscilla tra vendite e acquisti. In evidenza le banche per la seconda seduta consecutiva: Mps sale dell'1,4%, Banco Bpm dell'1,3%, Unicredit dello 0,56%, Intesa Sanpaolo dello 0,54%. Maglia nera per Diasorin (-1,4%) e deboli tra le grandi anche Eni (-0,17%) e Tim (-0,3%).