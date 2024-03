Borsa: Milano in rialzo con Leonardo e A2A, Tim volatile

Avvio positivo per Piazza Affari, che si incammina con fiducia verso l'appuntamento di metà giornata con il dato sull'inflazione americana. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,3% spinto dal balzo di Leonardo (+6%), in scia ai conti 2023 e al piano industriale, e dagli acquisti su Generali (0,9%), che ha presentato conti superiori al consensus, e su A2A (+1,5%), che ha annunciato il nuovo piano industriale. Si spegne il tentativo di rimbalzo di Tim, che dopo essere girata in calo, sale dello 0,2% mentre in vista della prossima assemblea si profila la possibilità di uno scontro tra liste contrapposte. Bene anche Bper (+1,1%), Tenaris (+0,9%) e Intesa (+0,7%) mentre in fondo al listino si accomodano Inwit (-0,8%), Fineco (-0,6%) e Interpump (-0,5%). Debole Ferrari (-0,3%) dopo i conti di Porsche.