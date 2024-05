Borsa: Milano in rialzo con le trimestrali, vola Campari

La Borsa di Milano (+0,75%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei, mentre proseguono le trimestrali. A Piazza Affari volano Campari (+6,8%), con gli analisti che vedono risultati resilienti, e Unicredit (+3,6%) che batte le stime e chiude i primi tre mesi dell'anno con l'utile a 2,6 miliardi. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in rialzo a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,75. Nel listino principale si mettono in mostra anche Stm (+2,9%), in scia con il settore in Europa, e Amplifon (+2,6%), che beneficia dei risultati del trimestre. Acquisti su tutto il settore bancario che vede crescere gli utili anche grazie a contesto di tassi molto alti. Salgono Banco Bpm e Bper (+1,9%), Popolare Sondrio (+1,6%), Intesa e Mps (+1%). Giornata negativa per Ferrari (-4,7%), nonostante l'utile in crescita del 19%. Vendite anche su Leonardo (-4,4%), nel giorno dei conti. In ordine sparso l'energia dove Saipem cede lo 0,9%, poco mossa Tenaris (-0,06%) mentre è positiva Eni (+0,8%). Negative Tim e Fineco (-0,7%). Scivola Iren (-2,6%), dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'amministratore delegato Paolo Signorini e le deleghe che andranno al presidente Luca Dal Fabbro e al vice presidente Moris Ferretti. La seconda giornata di collocamento del Btp Valore registra sottoscrizioni per 2,86 miliardi di euro. Il totale raccolto nei due giorni è pari a 6,56 miliardi.