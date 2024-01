Borsa Milano in rialzo (+0,9%), impatto del risiko sul settore bancario Piazza Affari chiude positiva con Ftse Mib in crescita dello 0,93%. Btp in calo, rendimento italiano al 3,88%. Settore bancario in rialzo, Stm e Moncler in luce. Amplifon, Iveco, Campari, Recordati e Tim in calo. Saipem ed Eni deboli. Enel stabile.