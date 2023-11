Borsa: Milano in cauto rialzo (+0,38%), corrono Saipem e Mps

La Borsa di Milano è in cauto rialzo in linea con gli altri listini europei e guadagna lo 0,19%. Svettano Inwit e Saipem (entrambe +2,6%), quest'ultima grazie a due maxi contratti da 1,9 miliardi di dollari. Bene anche Mps (+1,84%) mentre in fondo al listino scivola Campari (-1,3% dopo aver dimezzato le perdite segnate in avvio) tagliata a 'underweight' da Jp Morgan.