Borsa: Milano in calo con le banche, in luce Tim

La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si mette in mostra Tim (+1,7%), dopo il cda straordinario e l'integrazione al comunicato sul piano industriale. Lo spread tra Btp e Bund sale a 131 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,57%. In fondo al listino A2a (-2,6%), dopo l'accordo con Enel (+0,9%) sulle attività di distribuzione in parte della Lombardia. Tra le banche in calo Mps (-1,7%), Intesa e Bper (-1,5%), Banco Bpm (-1,4%), Unicredit (-1%). Vendite su Stm (-2,1%), con l'andamento del settore e le vicende legate a Nvidia. Seduta positiva per Iveco (+0,7%), Inwit (+0,7%), Saipem e Campari (+0,5%). Tra le società a minor capitalizzazione in calo la Juve (-1,4%), con l'avvio dell'aumento di capitale da 200 milioni.