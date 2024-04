Borsa: Milano in calo con Amplifon e Nexi, vola Fincantieri

Piazza Affari apre in calo, in linea con le altre Borse europee, mentre gli investitori aspettano il dato sull'inflazione americana, attesa in rialzo a marzo al 3,4%. Il Ftse Mib cede lo 0,4%, con Amplifon (-2,5%), Nexi (-1,2%), Hera (-1,2%) ed Mps (-1,1%) in testa ai ribassi. Vendite anche su Ferrari (-1%), Italgas (-0,9%) e Moncler (-0,8%), in un contesto di debolezza per banche e utilities. Si muovono in controtendenza Iveco (+1,2%), Diasorin (+1,1%) e Tim (+0,7%), bene anche i petroliferi Saipem (+0,7%) ed Eni (+0,1%). Fuori dal Ftse Mib debole Rai Way (-0,8%), sulle indiscrezioni che vedono la Rai andare avanti con il collocamento di una quota del 15%, e Fiera Milano (-3,1%), all'indomani del piano industriale, mentre vola Fincantieri (+5,7%) dopo il contratto con la Norvegia, che gli analisti di Mediobanca stimano possa valere 9 miliardi di euro.