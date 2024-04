Borsa: Milano e l'Europa riducono le perdite con Wall Street

Le Borse europee hanno limato le perdite dopo le indicazioni della Bce, che lasciano sperare in un taglio dei tassi a giugno, e sulla scia di Wall Street. Qui il Dow Jones si muove intorno alla parità mentre S&P 500 e Nasdaq salgono grazie alle notizie non brutte dagli indici sui prezzi negli Stati Uniti. Milano cede lo 0,48% zavorrata dalle prese di beneficio sulle banche, da Mps (-4,54%), che ha riunito oggi l'assemblea, a Bper (-3,93%), a Banco Bpm (-3,51%) con il venir meno delle speculazioni sul risiko. Resta pesante Maire (-4,4%). Erg (+2,23%), Italgas (+1,49%), Diasorin (+1,11%) e A2a (+0,98%) spiccano invece nel listino principale. Altrove Parigi è in rialzo (+0,34%), Londra perde lo 0,18% e Francoforte lo 0,31%. Poco mosso lo spread a 139 punti mentre l'euro si è leggermente indebolito.