Borsa: Milano debole nel 'dividend day', scivola Bps

La Borsa di Milano è l'unica a chiudere in calo fra le Borse europee nel 'dividend day' che ha visto staccare le cedole di 68 società delle quali 21 big. Tra questi La Popolare di Sondrio è scivolata del 6,09%, seguita da Bper, in calo del 2,14%, da Banco Bpm (-1,79%) e Intesa (-1,6%). Tra chi ha distribuito il dividendo ci sono anche Unipol (+1,46%) e Amplifon (+1,46%) che si sono mosse in controtendenza portandosi sul podio dietro a Prysmian (+1,77%). Tra le banche Unicredit (+0,11%) ha reagito senza scossoni al sequestro di beni per quasi 463 milioni in Russia nell'ambito di un contenzioso giudiziario che coinvolge anche altri istituti esteri.