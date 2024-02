Borsa: Milano debole (-0,35%) con Nexi e Stm, in luce Tim

Avvio debole a piazza Affari dove il Ftse Mib cede lo 0,35%. A pesare sul listino sono Nexi (-2,86%) e Stm (-1,3%) in linea con gli altri gruppi europei rispettivamente dei pagamenti e dei microchip: La prima risente della caduta alla Borsa di Parigi di Worldline dopo i conti, la seconda delle deludenti previsioni dell'olandese Asml. Le vendite colpiscono anche Banco Bpm (-1,4%), Pirelli (-1%) e Banca Generali (-0,95) mentre Campari (-0,61%) soffre per qualche presa di profitto all'indomani del rally fatto sulla scia dei conti e delle attese sul 2024. In vetta al listino invece brilla Tim (+0,8%) spinto dal consolidamento del settore dopo l'accordo preliminare raggiunto da Vodafone con Swisscom-Fastweb per lasciare l'Italia. Bene anche Brunello cucineli (+0,71%) e Unipol (+0,62%).