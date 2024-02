Borsa: Milano consolida a +0,5% con Leonardo e Nexi

La Borsa di Milano, insieme agli altri listini europei, consolida il rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,5% a 31.295 punti. Su tutti allungano Leonardo (+4,64%) sui massimi da 13 mesi e Nexi (+4,62%) che secondo indiscrezioni di stampa avrebbe rifiutato l'offerta di F2i per la rete interbancaria. Nel credito si mettono in luce Mediolanum (+1,9%) e Mps (+1,6%), quest'ultima con l'ad Lovaglio che in un'intervista al Corriere definisce "inevitabile" il futuro consolidamento. Salgono poi Azimut (+1,35%), Unicredit (+1,22%) all'indomani dell'accordo sul premio fino a 2.200 euro ai dipendenti mentre secondo Bloomberg il bonus pool per il 2023 salirebbe del 16%. E' piatta Tim (+0,0/%) in attesa dei conti. Sul versante opposto Pirelli che lascia sul terreno l'1,17%. In frenata anche Prysmian (-0,8%) e Campari (-0,74%). Sempre sul prezzo delle relative opa tanto Tod's (43 euro) quanto Saras (non lontana a 1,75 euro).