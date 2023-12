Borsa: Milano conferma rialzo (+0,35%) con sprint di Banco Bpm

La Borsa di Milano conferma il rialzo dell'avvio con il Ftse Mib che sale dello 0,35% a 30.530 punti. A dare la spinta è lo sprint di Banco Bpm (+2,9%) in scia al piano strategico al 2026. Tra gli altri titoli in evidenza Recordati (+1,09%) e Amplifon (+1,08%) Sul versante opposto le prese di beneficio zavorrano Fineco (-1,36%) dopo il buon passo della vigilia sulla scorta della raccolta. Debole poi Mps (-0,56%) che si prende una pausa dopo lo scatto sull'assoluzione degli ex vertici Profumo e Viola e Pirelli (-1%). Fiacca anche Tim (-0,34%) . Quanto allo spread, il differenziale tra Btp e Bund prosegue il calo e viaggia a 176 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,97 per cento (-9 punti base).