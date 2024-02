Borsa: Milano chiude positiva (+1,06%), rally di Tenaris e Banco

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,06% a 32.356 punti tra scambi brillanti per oltre 3,37 miliardi di euro, il valore più alto delle ultime 5 sedute e ritoccando al rialzo il record storico raggiunto già in dicembre. In calo a 146,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, anch'esso su nuovi minimi, in questo caso dal 31 marzo del 2022. In ribasso di 3,9 punti il rendimento annuo italiano al 3,9%, mentre quello tedesco ne ha ceduti 0,7 al 2,43%. Ha corso per l'intera seduta Tenaris (+7,29%), spinta dai conti. Sul podio anche Banco Bpm (+4,1%) e Amplifon (+3,31%). Ha ritoccato il recente record storico Stellantis (+3,29%), seguita da Stm (+3,07%), favorita dalla corsa di Nvidia (+15,2% al Nasdaq) per effetto della trimestrale e degli investimenti annunciati. Brillante Ferrari (+3,06%) insieme ad Mps (+2,95%), a due giorni dalla scadenza del vincolo sulla quota del Tesoro, che ora può di nuovo cedere azioni dopo aver venduto il 25% lo scorso 20 novembre, portandosi all'attuale 39,2%. Positive Banca Generali (+2,5%) e Saipem (+1,81%), che la prossima settimana presenta i preliminari e aggiorna il piano strategico. Pesanti invece i gestori di rete Italgas (-1,93%), Terna (-1,86%) e Snam (-1,19%). Deboli anche Recordati (-0,77%), A2a (-0,68%) ed Eni (-0,5%). Fiacche Iveco (-0,27%) e Tim (-0,25%), contrastate Intesa (+0,38%), Unicredit (+0,05%) e Mediobanca (-0,4%).