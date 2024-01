Borsa: Milano chiude in rialzo con Amplifon e Pirelli in testa

Avvio di settimana all'insegna della cautela per la Borsa di Milano che chiude poi positiva (Ftse Mib +0 ,42% a 30.569 punti) e guarda, come gli altri listini, al dato sull'inflazione negli Usa atteso giovedì prossimo. Di slancio Amplifon (+3,4%), spinta dalla raccomandazione 'overweight' di Morgan Stanley che ha anche alzato il prezzo obiettivo a 35 euro. Tra gli altri passo deciso per Pirelli (+3,02%), Nexi (+2,31%) e nella moda Moncler (+2,53%) e Brunello Cucinelli (+2,29%) che nel 2023 ha registrato ricavi per oltre 1,1 miliardi. Sotto pressione invece Saipem (-3,86%) ed Eni (-2,96%), frenate dalle quotazioni del greggio e del gas e dalle indicazioni degli analisti di Jefferies e Morgan Stanley sul settore dell'energia. Giù anche Tenaris che lascia il 2,09%.