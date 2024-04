Borsa: Milano cede l'1% con l'Europa, in serata arriva S&P

La Borsa di Milano (.1%) rallenta, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna un clima negativo dopo l'attacco di ritorsione di Israele contro l'Iran. In serata è attesa la decisione di S&P sul rating dell'Italia. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 142 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,89%. A Piazza Affari scivolano Saipem (-2,8%), Stellantis e Popolare Sondrio (-1,8%). Andamento negativo anche per il lusso con i timori che le vendite a causa delle tensioni geopolitiche. In deciso calo Moncler (-1,7%) e Cucinelli (-1,6%). Male Tim (-1,1%), alle prese con il rinnovo del Cda e con la vendita della Rete. Vendite sulle banche con Mps (-1,3%), Intesa e Unicredit (-1,1%), Banco Bpm (-0,9%), Bper (-0,7%). In calo l'energia e le utility con Eni che cede lo 0,8% e Enel lo 0,4%). Tra i titoli in positivo Campari (+0,3%), Terna e Amplifon (+0,1%).