Borsa: Milano cede (-1,27%) con le banche e Stellantis, ok Eni

Avvio negativo per Milano (-1,27%) in linea con gli altri listini europei e con Wall Street che ha segnato ieri una battuta d'arresto in attesa oggi dei dati sul lavoro Usa. A Piazza Affari si muove controcorrente Eni (+1,79%) col greggio salito le tensioni fra Israele e Iran. Hanno inoltre segno positivo solo Hera (+0,38%) e Saipem (+0,27%). Giù invece le banche guidate da Intesa (-2,47%) e Banco Bpm (-2,46%) nonché Stellantis (-2,02%) non aiutata dalle immatricolazioni negli Stati Uniti.